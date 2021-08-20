Одна країна під тиском Росії відмовилася від кримської платформи, - РНБО

Одна з країн в останній момент відмовилася від участі в саміті Кримської платформи . Вона зробила це під тиском Російської Федерації.

"У нас шалений тиск Російської Федерації... Була доповідь наших розвідок з цього питання. Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні провести такий захід. Я можу констатувати, що є принаймні одна країна, яка під тиском Російської Федерації в останній момент відмовилася (від участі в саміті, - ред.). Але це одна країна, будемо вважати, що з іншими буде все гаразд", - заявив секретар РНБО.

При цьому він не уточнив, про яку країну йде мова.