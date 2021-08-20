RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Одна країна під тиском Росії відмовилася від кримської платформи, - РНБО

Автор: РБК-Україна

Одна з країн в останній момент відмовилася від участі в саміті Кримської платформи. Вона зробила це під тиском Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"У нас шалений тиск Російської Федерації... Була доповідь наших розвідок з цього питання. Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні провести такий захід. Я можу констатувати, що є принаймні одна країна, яка під тиском Російської Федерації в останній момент відмовилася (від участі в саміті, - ред.). Але це одна країна, будемо вважати, що з іншими буде все гаразд", - заявив секретар РНБО.

При цьому він не уточнив, про яку країну йде мова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США найімовірніше змінять представника на саміті Кримської платформи, і українська сторона чекає офіційної заяви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримська платформаРНБООлексій Данілов