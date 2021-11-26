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Одна з найбільш щеплених країн світу вводить бустерну вакцинацію від COVID

Автор: Валерія Поліщук

Ірландія, одна з найбільш щеплених країн світу, вводить бустерну вакцинацію від коронавірусу. Отримати третє щеплення зможуть всі бажаючі від 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Майже 90% з 3,9 млн осіб старше 12 років, які мають право на вакцинацію в Ірландії, пройшли повну вакцинацію, а бустерні щеплення раніше були схвалені для осіб старше 50 років і для тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям.

На сьогодні було проведено близько 670 тисяч ревакцинацій.

"Ми продовжуємо приділяти пріоритетну увагу вакцинації, оскільки знаємо, що вона позитивно впливає на рівень госпіталізації, важких захворювань і смертності від COVID серед людей старше 70 років", - заявив Міністр охорони здоров'я Стівен Доннеллі.

Нагадаємо, раніше в Ірландії ввели "комендатську годину" для закладів.

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Ірландіявакцинация от коронавируса