Одна из самых привитых стран мира вводит бустерную вакцинацию от COVID

Ирландия, одна из самых привитых стран мира, вводит бустерную вакцинацию от коронавируса. Получить третью прививку смогут все желающие от 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Почти 90% из 3,9 млн человек старше 12 лет, имеющих право на вакцинацию в Ирландии, прошли полную вакцинацию, а бустерные прививки ранее были одобрены для лиц старше 50 лет и для тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

На сегодняшний день было проведено около 670 тысяч ревакцинаций.

"Мы продолжаем уделять приоритетное внимание вакцинации, поскольку знаем, что она положительно влияет на уровень госпитализации, тяжелых заболеваний и смертности от COVID среди людей старше 70 лет", - заявил министр здравоохранения Стивен Доннелли.