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Ціни на бензин і дизель в Україні стабілізувалися, але паливо є не на всіх АЗС

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Україна, Вівторок 28 червня 2022 13:46
Ціни на бензин і дизель в Україні стабілізувалися, але паливо є не на всіх АЗС Фото: ціни на бензин стабільні на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 28 червня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Але паливо є не у всіх мережах АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,68 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 57,05 гривень за літр (+0,07 гривень), на автогаз - 41,77 гривень за літр (-0,10 гривень).

Ціни на бензин і дизель в Україні стабілізувалися, але паливо є не на всіх АЗС

Нагадаємо, мережі АЗС 19 травня різко підняли ціни на бензин і дизельне паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання. Ціни на бензин злетіли 51-52 гривень за літр, на дизпаливо до 57-58 гривень.

Раніше уряд забороняв продавати бензин дорожче 39,86 гривень за літр, дизельне палива - 42,31 гривень за літр. Однак вільно купити паливо за цією ціною було важко або неможливо.

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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Ціни на бензин
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