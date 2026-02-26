RU

Одна из стран ЕС первая в мире признала украинские электронные подписи: что это значит

Фото: Зоряна Стецюк, замминистра цифровой трансформации Украины (Facebook)
Автор: Иван Носальский

Украина и Латвия договорились о взаимном признании электронных подписей. Теперь украинские КЭП имеют в Латвии такую ​​же юридическую силу, как и собственноручные подписи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Цифровой прорыв и безвиз для бизнеса

Как отметили в ведомстве, Латвия стала первым государством в мире, которое на законодательном уровне приравняло украинские цифровые подписи к своим национальным стандартам. 

Это решение базируется на изменениях в латвийский закон "Об электронных документах", вступившие в силу в 2026 году.

Для украинцев и бизнеса это означает отсутствие лишней бюрократии в следующих вопросах:

  • работа с банками: подписание электронных документов (договоры, акты, счета) с полной юридической силой.
  • госуслуги: подача заявлений о муниципальных и государственных услугах онлайн.
  • бизнес: подписание контрактов латвийскими партнерами онлайн.

Шаг к цифровой интеграции в ЕС

Как отметила заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк, этот кейс является примером высшего цифрового доверия. Украина признала европейские КЭПы еще в 2023 году, и теперь Латвия сделала аналогичный ответный шаг.

По словам заместителя госсекретаря Латвии по цифровой трансформации Гатиса Озолса, это значительно облегчит жизнь более 31 тысячи находящихся в стране украинцев, а также откроет новые возможности для совместного бизнеса.

Как пользоваться услугой

Для взаимодействия с латвийскими учреждениями можно использовать Дія.Підпис-EU или другие украинские е-подписи, входящие в доверительный список третьих стран Еврокомиссии.

Напомним, с 10 февраля в Украине начался переход на новый стандарт криптографической защиты электронных подписей.

Решение Минцифры направлено на усиление кибербезопасности и защиту цифровых данных от современных методов криптоанализа. Новый алгоритм технически сложнее для взлома, хотя для конечного пользователя процесс подписания документов остается неизменным.

