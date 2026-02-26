Одна из стран ЕС первая в мире признала украинские электронные подписи: что это значит

Украина и Латвия договорились о взаимном признании электронных подписей. Теперь украинские КЭП имеют в Латвии такую же юридическую силу, как и собственноручные подписи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
Как отметили в ведомстве, Латвия стала первым государством в мире, которое на законодательном уровне приравняло украинские цифровые подписи к своим национальным стандартам.
Это решение базируется на изменениях в латвийский закон "Об электронных документах", вступившие в силу в 2026 году.
Для украинцев и бизнеса это означает отсутствие лишней бюрократии в следующих вопросах:
Как отметила заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк, этот кейс является примером высшего цифрового доверия. Украина признала европейские КЭПы еще в 2023 году, и теперь Латвия сделала аналогичный ответный шаг.
По словам заместителя госсекретаря Латвии по цифровой трансформации Гатиса Озолса, это значительно облегчит жизнь более 31 тысячи находящихся в стране украинцев, а также откроет новые возможности для совместного бизнеса.
Для взаимодействия с латвийскими учреждениями можно использовать Дія.Підпис-EU или другие украинские е-подписи, входящие в доверительный список третьих стран Еврокомиссии.
Напомним, с 10 февраля в Украине начался переход на новый стандарт криптографической защиты электронных подписей.
Решение Минцифры направлено на усиление кибербезопасности и защиту цифровых данных от современных методов криптоанализа. Новый алгоритм технически сложнее для взлома, хотя для конечного пользователя процесс подписания документов остается неизменным.