Одна велика хвиля: ВООЗ спростувала сезонність коронавірусу

Епідемія має тенденцію "однієї великої хвилі" з незначними спадами
Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що пандемія коронавірусу не залежить від сезонності, як це відбувається з грипом чи іншими схожими захворюваннями. Вірус SARS-CoV-2 веде себе по-іншому.
Про це повідомляє Reuters.
За словами спікера ВООЗ Маргарет Харріс, пандемія коронавірусу розвивається як одна велика хвиля з піками і спадами.
"Люди все ще думають про сезони. Нам всім потрібно розібратися в тому, що цей новий вірус... він веде себе по-іншому", - сказала Харріс.
У ВООЗ застерегли від самозаспокоєння з приводу передачі інфекції влітку в північній півкулі. Харріс заявила, що коронавірус не веде себе як грип чи інші сезонні захворювання.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу.
Напередодні глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється: за останні 6 тижнів загальне число випадків подвоїлося.