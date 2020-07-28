Одна велика хвиля: ВООЗ спростувала сезонність коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що пандемія коронавірусу не залежить від сезонності, як це відбувається з грипом чи іншими схожими захворюваннями. Вірус SARS-CoV-2 веде себе по-іншому.

Про це повідомляє Reuters.

За словами спікера ВООЗ Маргарет Харріс, пандемія коронавірусу розвивається як одна велика хвиля з піками і спадами.

"Люди все ще думають про сезони. Нам всім потрібно розібратися в тому, що цей новий вірус... він веде себе по-іншому", - сказала Харріс.

У ВООЗ застерегли від самозаспокоєння з приводу передачі інфекції влітку в північній півкулі. Харріс заявила, що коронавірус не веде себе як грип чи інші сезонні захворювання.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу.

Напередодні глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється: за останні 6 тижнів загальне число випадків подвоїлося.