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Карантин не зможе зупинити поширення коронавірусу, - ВООЗ

Женева, Понеділок 20 липня 2020 21:43
Карантин не зможе зупинити поширення коронавірусу, - ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com unisgeneva)
Автор: Роман Калиниченко

Відстеження контактів є одним з головних інструментів для боротьби з пандемією

Карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу. Вони допомагають лише уповільнити передачу інфекції.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, одним з основних інструментів для боротьби з поширенням вірусу є відстеження, виявлення та ізоляція контактів.

"Жодна країна не може отримати контроль над епідемією, якщо вона не знає, де знаходиться вірус", - заявив глава ВООЗ.

Гебреісус відзначив важливу роль мобільних додатків, які допомагають відстежувати потенційних заражених. При цьому він підкреслив, що ніщо не замінить навчених працівників, які "ходять від дверей до дверей" у пошуках заражених і контактних осіб, щоб розірвати ланцюги передачі вірусу.

"Відстеження контактів необхідно для кожної країни, в будь-якій ситуації. Це може запобігти перетворенню окремих випадків на кластери, а кластери - у подальше поширення в суспільстві", - резюмував глава ВООЗ.

Нагадаємо, вчора у світі зафіксували найбільший добовий приріст хворих на COVID-19 за весь час пандемії.

Раніше у ВООЗ назвали 4 сценарії розвитку пандемії коронавірусу у світі на цей час.

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