Вселенский патриархат присоединился к подписантам коммюнике саммита мира по Украине
Вселенский патриархат Константинополя решил присоединиться к подписантам коммюнике саммита мира по Украине, который состоялся на выходных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.
На странице указано, что в списке поддержавших совместное коммюнике стран появился Вселенский патриархат.
Напомним, что предстоятелем является архиепископ Константинополя Вселенский патриарх Варфоломей.
При этом ранее Вселенский патриарх Варфоломей подтверждал свое участие в состоявшемся в Швейцарии глобальном саммите мира.
Саммит мира в Швейцарии
В выходные в Бюргенштоке состоялся первый саммит мира, в котором приняли участие более 90 стран. В дальнейшем планируется привлечь к участию Россию, чтобы положить конец войне.
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