Вселенский патриархат присоединился к подписантам коммюнике саммита мира по Украине

Вселенский патриархат Константинополя решил присоединиться к подписантам коммюнике саммита мира по Украине, который состоялся на выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.

При этом ранее Вселенский патриарх Варфоломей подтверждал свое участие в состоявшемся в Швейцарии глобальном саммите мира.

Саммит мира в Швейцарии

В выходные в Бюргенштоке состоялся первый саммит мира, в котором приняли участие более 90 стран. В дальнейшем планируется привлечь к участию Россию, чтобы положить конец войне.

О том, чего Украина смогла достичь на саммите мира, а что ей не удалось, как события будут развиваться дальше и в чем роль экс-президента США Дональда Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

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