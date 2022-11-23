ОДКБ грозит развал? Пашинян устроил демарш, а Лукашенко отличился заявлением об Украине

Пашинян раскритиковал ОДКБ и отказался подписывать декларацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации проект о совместных мерах по оказанию помощи его стране. В частности, он раскритиковал отсутствие политической оценки действий Азербайджана.

"Политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства", - отметил он.

По его словам, Армения выступает за то, чтобы ОДКБ провела политико-дипломатическую работу с Азербайджаном, чтобы он вывел войска с ее территорий.

"В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении", - добавил Пашинян.

Он также подчеркнул, что проект по оказанию помощи Армении не доработан, и отказался подписывать его.

Лукашенко допустил развал ОДКБ из-за войны в Украине. И назвал условие

Белорусский диктатор в своем выступлении на сессии Совета коллективной безопасности отметил, что в последнее время появляются мнения о том, что будущее ОДКБ зависит от результата войны в Украине.

"Если (Россия, - ред.) победит, ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место", - отметил Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что страны-участницы ОДКБ не намерены уходить с военно-политической арены.

Как отреагировала Россия

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с заявлением Лукашенко можно частично согласиться.

"Можно согласиться с оговоркой, что успех спецоперации сомнений не вызывает", - отметил он.

Что касается обвинений армянской стороны, то, по его словам, Пашинян вправе расценивать ситуацию таким образом.

"Да, премьер-министр Армении выступая на узком составе сказал, что скорее готов трактовать как фиаско работу ОДКБ по ситуации между Арменией и Азербайджаном. Это точка зрения армянской стороны, это право армянской стороны так расценивать ситуацию", - подчеркнул он.

Отметим, в состав ОДК входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Единственная совместная операция была проведена в начале 2022 года в Казахстане, когда страна столкнулась с антиправительственными протестами и беспорядками.