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Одно средство на все случаи жизни: 10 вещей, которые можно и нужно мыть стиральным порошком

Суббота 12 июля 2025 16:17
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Одно средство на все случаи жизни: 10 вещей, которые можно и нужно мыть стиральным порошком Как можно использовать стиральный порошок кроме стирки (фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

Стиральный порошок - это не только средство для стирки одежды, но и универсальный помощник в уборке. Его возможности часто недооценивают, хотя он подходит для очистки многих вещей в доме и на улице.

РБК-Украина рассказывает о 10 неожиданных способах использования стирального порошка, которые сделают твою жизнь чище и проще.

Прочистите слив

Если у вас засорился слив в ванной или на кухне, не спешите вызывать сантехника. Вылейте четверть стакана стирального порошка в сток, а затем медленно залейте пять литров горячей (но не кипящей) воды. Совместное действие порошка и теплой воды поможет растворить и вымыть загрязнения из труб.

Помойте пол

Ферменты в стиральном порошке отлично справляются с пятнами на полу, ведь многие из них похожи на загрязнения на одежде. Добавьте одну чайную ложку порошка в теплую воду, помойте пол, используя хорошо отжатую тряпку или швабру. Это простой и эффективный способ поддерживать чистоту напольных покрытий.

Отмойте решетки духовки

Решетки от духовки часто трудно очистить, но стиральный порошок поможет вам с этим. Замочите решетки на ночь в воде с тремя четвертями стакана порошка. Утром останется лишь легко их протереть - загрязнения сойдут без лишних усилий.

Обработайте пятна на тканях

Вместо специальных пятновыводителей, попробуйте раствор стирального порошка. Нанесите его на пятно, подождите 5-10 минут, а затем аккуратно потрите. Это поможет избавиться даже от стойких следов без использования агрессивной химии.

Помойте автомобиль

Стиральный порошок справляется с грязью на автомобиле не хуже специальных средств. Разведите до одной столовой ложки порошка в ведре с водой и помойте кузов. Главное - не переборщите, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Одно средство на все случаи жизни: 10 вещей, которые можно и нужно мыть стиральным порошкомСтиральный порошок - это почти универсальное моющее средство (фото: Freepik)

Выведите пятна с обивки и ковров

Детские "шедевры" на мебели - не проблема. Разведите чайную ложку порошка в воде, смочите чистую ткань и аккуратно вытрите загрязнения. Затем пройдитесь влажной тряпкой, чтобы смыть остатки мыла и не допустить появления новых пятен.

Очистите уличную мебель

Стиральный порошок подходит для очистки пластиковой и деревянной мебели на террасе или во дворе. Разведите порошок в воде и отмойте им пыль, плесень или следы от цветочной пыльцы. После этого протрите мебель влажной тряпкой и дайте высохнуть.

Выведите пятна масла с бетона

Пятна машинного масла на бетоне кажутся невыводимыми, но это не так. Нанесите концентрированный раствор стирального порошка на пятно, потрите щеткой и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте чистой водой - бетон снова станет чистым.

Почистите ванну

Стиральный порошок эффективно устраняет следы пота, себума и мыльной пены в ванной. Просто разведите порошок в воде и пройдитесь по поверхности ванны губкой или щеткой. Специальные средства при этом не понадобятся.

Помойте посуду

Если закончилась жидкость для мытья посуды, порошок вам пригодится. Используйте его очень умеренно - небольшое количество на губку поможет легко отмыть жир и остатки пищи. Помните, что порошок концентрированный, поэтому тщательно смывайте его с посуды.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Cleanipedia и Real Simple.

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