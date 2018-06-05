Справа Януковича: суд знову переніс засідання через неявку свідків

Прокурори заявили, що це планомірне затягування процесу

Оболонський районний суд Києва переніс засідання у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича на завтра, 6 червня, на 10:00. Про це заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко. передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд постановив оголосити перерву до завтра до 10:00", - сказав суддя.

"Свідок Рапопорт у зв'язку з хворобою матері просив відкласти засідання у справі про держзраду Януковича, свідок Бернацький також повідомив, що не зможе приїхати. Павленко також повідомив, що до 30 червня не зможе приїхати. Свідок Кобзарь з урахуванням рішення суду зазначив можливість перенести його візит у Крим і готовий виступити ще в червні. Раніше заяву Кобзарем про допит подавалося на липень, але він повідомив, що зможе і в червні", - повідомив адвокат Віталій Сердюк.

Він додав, що свідки дуже хочуть давати свідчення.

"Суд з розумінням ставиться до проблем, які виникли зі свідками захисту", - зазначив суддя.

Разом з тим, прокурори заявили, що це планомірне затягування процесу, оскільки сторона захисту не надала підтвердних документів.

Так, суд призначив дати наступних засідань на 6 і 8, 21, 22, 26 і 27 червня на 10 ранку, а також з 16 по 20 липня на 10 ранку.

Нагадаємо, 4 травня Оболонський районний суд у справі про держзраду Віктора Януковича допитав колишнього охоронця Януковича Дмитра Іванцова. Також на одному з останніх засідань суд допитав Станіслава Шуляка.