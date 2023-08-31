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Один из украинских заводов возобновил производство минометов: сколько уже передали ВСУ

Фото: "Украинская бронетехника" возобновила производство минометов (facebook.com/ukrainianarmor)
Автор: Наталья Юрченко

Отечественный завод "Украинская бронетехника" возобновил производство минометов разных калибров. Защитники уже получили более 600 минометов украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Украинская бронетехника" отметила, что производство минометов проходит на релокированных заводах, потому что часть мощностей на востоке Украины была оккупирована врагом.

Сейчас отечественное предприятие производит минометы 82-мм и 120-мм калибра. За этот год Силы обороны получили более 600 единиц минометов от украинского производителя.

Предприятие отмечает, что по сравнению с довоенным период мощности наращиваются. Завод выполняет как государственные заказы, так и волонтерские.

 

Фото: "Украинская бронетехника" возобновила производство минометов (facebook.com/ukrainianarmor)

Производство оружия

Напомним, в "Укроборонпроме" сообщили, что Украина запустила собственное производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Также недавно завод "Украинская бронетехника" сообщил, что передал украинским защитникам первую партию 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Эти боеприпасы производят за границей.

Также Министерство обороны Украины приняло вооружение еще семь новых видов оружия, в том числе гаубицы и минометы разных калибров.

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