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Один із українських політичних в'язнів в Росії оголосив голодування, - Денісова

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Середа 01 грудня 2021 18:08
Один із українських політичних в'язнів в Росії оголосив голодування, - Денісова Фото: уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Український політв’язень в Росії Іван Яцкін оголосив голодування. Сьогодні він відбуває покарання в сумнозвісному тортурами СІЗО-1 міста Саратова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денісової.

За словами Денісової, стосовно Яцкіна російські тюремники регулярно здійснювали провокації, оскільки він не дозволяв їм у своїй присутності образливих висловлювань на адресу України. У чоловіка відібрали всі ліки, порвали сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском й купувати там воду.

"Також повністю ігнорується стан здоров’я Івана, який страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння. Медична допомога йому не надається", - додає Денісова.

Також омбудсмен зауважила, що голодування у стані Яцкіна може призвести до найгіршого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що стан одного з українських політичних в'язнів в Росії - Володимира Дудки, суттєво погіршився.

Також Денісова заявила про те, що російські окупанти в Криму продовжують знищувати унікальні екосистеми півострову, чим порушують екологічні права громадян.

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