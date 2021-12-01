Один из украинских политических заключенных в России объявил голодовку, - Денисова
Украинский политзаключенный в России Иван Яцкин объявил голодовку. Сегодня он отбывает наказание в печально известном пытками СИЗО-1 города Саратова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
По словам Денисовой, в отношении Яцкина российские тюремщики регулярно совершали провокации, поскольку он не позволял им в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес Украины. У мужчины отобрали все лекарства, порвали сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду.
"Также полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, который страдает хроническим заболеванием ног: воспаления сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не оказывается", - добавляет Денисова.
Также омбудсмен отметила, что голодовка в состоянии Яцкина может привести к худшему.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что состояние одного из украинских политических заключенных в России - Владимира Дудки, существенно ухудшилось.
Также Денисова заявила о том, что российские оккупанты в Крыму продолжают уничтожать уникальные экосистемы полуострова, чем нарушают экологические права граждан.