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Один из украинских политических заключенных в России объявил голодовку, - Денисова

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 18:08
Один из украинских политических заключенных в России объявил голодовку, - Денисова Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинский политзаключенный в России Иван Яцкин объявил голодовку. Сегодня он отбывает наказание в печально известном пытками СИЗО-1 города Саратова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, в отношении Яцкина российские тюремщики регулярно совершали провокации, поскольку он не позволял им в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес Украины. У мужчины отобрали все лекарства, порвали сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду.

"Также полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, который страдает хроническим заболеванием ног: воспаления сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не оказывается", - добавляет Денисова.

Также омбудсмен отметила, что голодовка в состоянии Яцкина может привести к худшему.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что состояние одного из украинских политических заключенных в России - Владимира Дудки, существенно ухудшилось.

Также Денисова заявила о том, что российские оккупанты в Крыму продолжают уничтожать уникальные экосистемы полуострова, чем нарушают экологические права граждан.

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