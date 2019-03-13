Один з пунктів пропуску на Закарпатті тимчасово припинить роботу

З 18 по 22 березня у пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Німецьке" буде тимчасово призупинено оформлення і пропуск вантажівок

Движения в пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" будет временно прекращено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Сообщается, что с 18 по 22 марта 2019 года в пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" будет временно приостановлено оформление и пропуск грузовых автомобилей. Причина - калибровка веса на словацкой стороне.

Во время работ движение грузовиков будет возможным только по одной полосе, которая будет обозначена временными дорожными знаками.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Черновицкой области на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" на границе с Румынией упали провода высоковольтной линии.

Из-за этого движение по международной трассе было перекрыто. Объехать этот участок дороги на границе с Румынией некоторое время было невозможно. На место происшествия вызвали аварийные службы.

Добавим, Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 12 марта, пересекли 43 тыс. человек. Сегодня утром на КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/30. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.