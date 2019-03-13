Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 43 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 12 березня, перетнули 43 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні вранці на КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/60; "Мар'їнка" - 20/70; "Новотроїцьке" - 10/40; "Гнутове" - 20/30. На даний час усі КПВВ працюють у штатному режимі.

За минулу добу пасажирський і транспортний потік характеризувався певним зростанням, всього пункти пропуску перетнули 43 тис. осіб і 5,1 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 10075 осіб і 1145 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9315 осіб і 1555 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7955 осіб і 1330 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4715 осіб і 1060 транспортних засобів.

"Станиця Луганська" - 10910 осіб.

Нагадаємо, раніше в ООН назвали кількість жертв за рік на Донбасі серед мирних жителів. За даними організації, в 2018 році загинули 55 осіб, ще 224 отримали поранення.

Зазначимо, вчора на Донбасі бойовики за день два рази обстріляли позиції українських військових.