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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 43 тис. осіб

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 08:52
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 43 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 12 березня, перетнули 43 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні вранці на КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/60; "Мар'їнка" - 20/70; "Новотроїцьке" - 10/40; "Гнутове" - 20/30. На даний час усі КПВВ працюють у штатному режимі.

За минулу добу пасажирський і транспортний потік характеризувався певним зростанням, всього пункти пропуску перетнули 43 тис. осіб і 5,1 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 10075 осіб і 1145 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9315 осіб і 1555 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7955 осіб і 1330 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4715 осіб і 1060 транспортних засобів.
  • "Станиця Луганська" - 10910 осіб.

Нагадаємо, раніше в ООН назвали кількість жертв за рік на Донбасі серед мирних жителів. За даними організації, в 2018 році загинули 55 осіб, ще 224 отримали поранення.

Зазначимо, вчора на Донбасі бойовики за день два рази обстріляли позиції українських військових.

 

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
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