Жоден президент РФ не поверне Крим і потрібно зняти санкції, - екс-канцлер Німеччини

Колишній канцлер Німеччини (1998-2005) Герхард Шредер, який очолює компанію Nord Stream AG і "Роснефть", в черговий раз запропонував зняти санкції з Росії, введені за ведення гібридної війни в Україні та анексії Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шредера газеті Tagesspiegel.

За його словами, у часи коронакризи потрібно більше співробітництва.

"Не годиться, що ми продовжуємо підтримувати санкції проти Росії. З одного боку, вони викликають історичні спогади в Росії, а з іншого - не змінюють російську політику... Особливо зараз, коли ми вступаємо через коронакризу у важкі економічні часи, нам потрібно більше співробітництва. Тому безглузді санкції повинні зникнути", - сказав екс-канцлер Німеччини.

Журналіст зазначив, що санкції є відповіддю ЄС на анексію Криму і порушення міжнародного права, на що Шредер відповів:

"Той, хто думає, що санкціями можна змусити Росію щось зробити, той помиляється. Жоден російський президент ніколи не поверне Крим Україні. Це реальність", - заявив він.

Крім того, він сказав, що мир на Донбасі можливий тільки за умови федералізації України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Криму при дивних обставинах продовжують гинути російські чиновники. За кілька років у Криму загинули чотири і зникли ще два чиновники.

Також раніше були опубліковані нові докази участі росіян у анексії Криму. Волонтери виявили докази участі двох російських моряків в анексії півострова.