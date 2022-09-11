RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Один з під'їздів будинку практично знищено. З'явились деталі обстрілу Миколаєва та області

Фото: з'явилися деталі обстрілу Миколаєва та області
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв, Миколаївський, Баштанський та Вознесенський райони області. Стали відомі наслідки вчорашніх обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаъвської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 11 вересня, орієнтовно о 02:50 Миколаїв зазнав потужних обстрілів, - розповів він. - За попередньо інформацією, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, 3 з них досі перебувають у лікарні".

За даними очільника регіону, внаслідок влучання у двір п’ятиповерхівки один під’їзд практично знищено пожежею та вибухом. Також суттєво пошкоджено приватний будинок.

Миколаївський район

Внаслідок обстрілів с. Білозірка Первомайської громади загинула одна людина.

Баштанський район

Вночі, 11 вересня, близько 04:00 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок чого 5 людей отримали поранення.

"Пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Проводяться роботи з пошуку зниклого чоловіка, який ймовірно був у своєму домі", - додав Кім.

Вознесенський район

Вночі, 11 вересня, о 02:00, за попередньою інформацією, спрацювала ППО та було збито дві ворожі ракети. Уражені ракети впали на відкритій місцевості Прибужанівської громади.

Як повідомлялось, російські окупанти вночі вдарили по житлових будинках Миколаєва. Дев'ять осіб отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область