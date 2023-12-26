Один из самых мощных шагов: глава НБУ пояснил значение новых санкций США против России

Последнее решение США относительно банков, помогающих России закупать западные товары для военной промышленности, чрезвычайно эффективно. Иностранные банки ужесточат санкционные проверки, поскольку ошибка будет стоить дорого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Андрея Пышного в Facebook .

"Несомненно, это один из самых мощных шагов этого санкционного года, который существенно усилит эффективность режима ограничений против РФ", - написал он.

Глава НБУ отметил, что финансовый сектор является ключевым игроком на "санкционном поле", а какие-либо связи с РФ - токсичны, поэтому повышенному контролю и проверке должны подлежать все соответствующие транзакции.

"Последний шаг США является кульминацией этого санкционного года, который задаст тренд для 2024 года", - добавил он.

Как отметил Пышный, последние изменения в законодательство США предусматривают применение американских санкций к финансовым учреждениям за:

осуществление или содействие любой значительной трансакции в пользу или от имени любого лица в ключевых секторах российской экономики, поддерживающих военно-промышленную базу страны – технологий, обороны, аэрокосмическом или производственном секторах;

содействие значительным трансакциям или оказанию услуг с привлечением российской военно-промышленной базы, включая конкретные производственные ресурсы и технологические материалы, которые Россия стремится получить из иностранных источников.

В случае нарушения этих запретов к финансовому учреждению могут быть применены полные блокирующие санкции США или запрет/ограничение в открытии или обслуживании корреспондентских счетов.

Дополнительно Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) опубликовало разъяснения относительно тех шагов, которые должны сделать финансовые учреждения, чтобы минимизировать риски для себя, в частности:

просмотреть клиентскую базу,

проинформировать клиентов об ожиданиях,

отправить опрос клиентам, чтобы понять их контрагентов;

митигировать риски в отношении клиентов/контрагентов, которые осуществляют высоко рискованную деятельность/отказываются предоставить запрашиваемую информацию;

проводить обучение по комплаенсу как для "первой линии" персонала, так и для руководства.

"В условиях новых ограничений от США ожидаем, что иностранные банки усилят свой санкционный комплаенс, поскольку ошибка будет стоить слишком дорого", - добавил глава НБУ.

Последний пакет США

Напомним, президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России. Этим банкам могут закрыть доступ к финансовой системе США, что означает фактическое уничтожение финучреждения.

Комплаенс - это система мер, процедур, правил и мер контроля, направленных на обеспечение соблюдения организацией или работником законодательства, этических стандартов, регуляторных требований и внутренних правил.