Один из самых богатых россиян добился снятия санкций ЕС с себя и жены

В постановлении суда отмечается, что факт бывшего совладения Пумпянским группой "Синара" и Трубной металлургической компанией (ТМК) и его членство в топменеджменте этих компаний не дает оснований для его включения в список "ведущих бизнесменов, работающих в России" или "привлеченных бизнесменов". в секторы экономики, обеспечивающие существенный источник дохода правительства Российской Федерации".

Решение о санкциях в отношении Пумпянского будет аннулировано, а Совету Евросоюза приказано оплатить расходы, понесенные бизнесменом. Это решение также касается жены Пумпянского, Галины, исключенной из черного списка ЕС.

Напомним, Пумпянский попал под санкции Евросоюза и Великобритании почти сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. На тот момент он контролировал 90% ТМК, являлся членом ее совета директоров, а также бенефициаром и президентом "Синары". Из-за санкций он оставил все должности в обеих компаниях.

В сентябре 2023 года суд ЕС отказался снять ограничения с Пумпянского, аргументируя это тем, что хотя бизнесмен и "не играл прямой роли в военном наступлении в Украине, он участвует в секторах экономики, представляющих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации".

Пумпянский стал первым российским миллиардером, добившимся снятием санкций ЕС через суд. По данным СМИ, состояние бизнесмена оценивается в 3,3 миллиарда долларов. До него аналогичных решений суда добились вице-президент АФК "Система" Сергей Мндоянц и эксдиректор торговой площадки "Ozon" Александра Шульгина, не входящие в рейтинг самых богатых людей России.

Снятие санкции с российских бизнесменов

Напомним, в ноябре прошлого года суд Евросоюза принял решение об исключении из списка санкционного сына российского олигарха Александра Пумпянского.

А в сентябре 2023 года суд ЕС снял санкции с основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.

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