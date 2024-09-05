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В один из моментов "дыры в поставках" применение артиллерии было 1 к 12, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В один из моментов задержек в поставках вооружения Россия имела преимущество в артиллерии от 1 к 12. Курская операция позволила оттянуть силы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC News.

"Представьте себе, в какой-то момент этой дыры в поставках у нас применение оружия было 1 до 12. Артиллерия. Один снаряд наш на 12 снарядов России. Что вы должны сделать? Неважно, сколько у вас людей здесь стоит, если у них 12 снарядов, а у вас 1, у вас просто будет больше людей стоять и больше людей гибнуть", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине нужно было разумное решение. По его словам, речь идет, в частности, о Курской операции и оттягивании российских сил.

"На Покровском направлении сейчас очень сложно, но удары не 1 до 12, а 1 до 3. Вы понимаете разницу? У нас увеличилось количество оружия? Нет. Или у них уменьшилось? Да! Потому что перетянуты те или иные силы и те, или другие средства", - заявил глава государства.

 

 

Покровск - самое тяжелое направление

Напомним, что россияне сосредотачивают свои наступательные усилия на Донбассе. В частности, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении. Этот участок в последние месяцы остается самым горячим районом фронта.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупационные войска подошли за восемь километров к Покровску. На фоне активных боевых действий местные власти призывают население срочно эвакуироваться.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью эвакуационные поезда уже не будут прибывать в Покровск. Эвакуироваться можно будет со станции в Павлограде Днепропетровской области.

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