Один з лідерів суперника України на Євро-2020 захворів коронавірусом

Один з лідерів збірної Північної Македонії Еніс Барді здав позитивний тест на коронавірус напередодні Чемпіонату Європи-2020. Північна Македонія є суперником України на Євро.

Про те, що гравець заразився COVID-19, повідомляє прес-служба Федерації футболу Північної Македонії .

Перед отриманням позитивного тесту гравець перебував у розташуванні національної збірної. Зараз він ізольований на базі національної команди.

За інформацією македонської Федерації футболу, гравець відчуває себе добре, а хвороба протікає безсимптомно.

"Ми як медична бригада постійно стежимо за його здоров'ям. Деякий час тому він контактував з деякими гравцями "Леванте", у яких також був позитивний тест на COVID-19", - повідомили медики збірної.

У Північній Македонії заявили, що Барді дотримувався протоколу щодо коронавірусу і сподіваються, що вдасться уникнути подальшого поширення вірусу всередині команди.

Зазначимо, Еніс Барді є гравцем іспанського "Леванте". У нинішньому сезоні Македонський півзахисник відіграв 26 матчів за клуб з Валенсії і відзначився одним голом. "Леванте" за підсумками Ла-Ліги посів 14 місце.