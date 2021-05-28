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Один з лідерів суперника України на Євро-2020 захворів коронавірусом

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Північна Македонія, П'ятниця 28 травня 2021 14:51
Один з лідерів суперника України на Євро-2020 захворів коронавірусом Фото: лідер збірної Північної Македонії Еніс Барді здав позитивний тест на COVID (ffm.mk)
Автор: Ігор Литвиненко

Один з лідерів збірної Північної Македонії Еніс Барді здав позитивний тест на коронавірус напередодні Чемпіонату Європи-2020. Північна Македонія є суперником України на Євро.

Про те, що гравець заразився COVID-19, повідомляє прес-служба Федерації футболу Північної Македонії.

Перед отриманням позитивного тесту гравець перебував у розташуванні національної збірної. Зараз він ізольований на базі національної команди.

За інформацією македонської Федерації футболу, гравець відчуває себе добре, а хвороба протікає безсимптомно.

"Ми як медична бригада постійно стежимо за його здоров'ям. Деякий час тому він контактував з деякими гравцями "Леванте", у яких також був позитивний тест на COVID-19", - повідомили медики збірної.

У Північній Македонії заявили, що Барді дотримувався протоколу щодо коронавірусу і сподіваються, що вдасться уникнути подальшого поширення вірусу всередині команди.

Зазначимо, Еніс Барді є гравцем іспанського "Леванте". У нинішньому сезоні Македонський півзахисник відіграв 26 матчів за клуб з Валенсії і відзначився одним голом. "Леванте" за підсумками Ла-Ліги посів 14 місце.

Нагадавши, Україна на Чемпіонаті Європи зіграє в групі C. перший матч підопічні Андрія Шевченка проведуть з Нідерландами 13 червня. Далі гра з Північною Македонією - 17 червня, і з Австрією-21 червня.

Зараз збірна України проводить підготовку до Євро-2020. У першому товариському матчі українці лише в компенсований час змогли врятувати нічию проти Бахрейну - 1:1. Перед ЧЄ Україна проведе ще два товариські поєдинки-проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

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