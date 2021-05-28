Один из лидеров соперника Украины на Евро-2020 заболел коронавирусом

Один из лидеров сборной Северной Македонии Энис Барди сдал положительный тест на коронавирус накануне Чемпионата Европы-2020. Северная Македония является соперником Украины на Евро.

О том, что игрок заразился COVID-19, сообщает пресс-служба Федерации футбола Северной Македонии .

Перед получением положительного теста игрок находился в расположении национальной сборной. Сейчас он изолирован на базе национальной команды.

По информации македонской Федерации футбола, игрок чувствует себя хорошо, а болезнь протекает бессимптомно.

"Мы как медицинская бригада постоянно следим за его здоровьем. Некоторое время назад он контактировал с некоторыми игроками "Леванте", у которых также был положительный тест на COVID-19", - сообщили медики сборной.

В Северной Македонии заявили, что Барди соблюдал протокол по коронавирусу и надеются, что удастся избежать дальнейшего распространения вируса внутри команды.

Отметим, Энис Барди является игроком испанского "Леванте". В нынешнем сезоне македонский полузащитник отыграл 26 матчей за клуб из Валенсии и отметился одним голом. "Леванте" по итогам Ла-Лиги занял 14 место.