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Один из лидеров соперника Украины на Евро-2020 заболел коронавирусом

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Северная Македония, Пятница 28 мая 2021 14:51
Один из лидеров соперника Украины на Евро-2020 заболел коронавирусом Фото: лидер сборной Северной Македонии Энис Барди сдал положительный тест на COVID (ffm.mk)
Автор: Игорь Литвиненко

Один из лидеров сборной Северной Македонии Энис Барди сдал положительный тест на коронавирус накануне Чемпионата Европы-2020. Северная Македония является соперником Украины на Евро.

О том, что игрок заразился COVID-19, сообщает пресс-служба Федерации футбола Северной Македонии.

Перед получением положительного теста игрок находился в расположении национальной сборной. Сейчас он изолирован на базе национальной команды.

По информации македонской Федерации футбола, игрок чувствует себя хорошо, а болезнь протекает бессимптомно.

"Мы как медицинская бригада постоянно следим за его здоровьем. Некоторое время назад он контактировал с некоторыми игроками "Леванте", у которых также был положительный тест на COVID-19", - сообщили медики сборной.

В Северной Македонии заявили, что Барди соблюдал протокол по коронавирусу и надеются, что удастся избежать дальнейшего распространения вируса внутри команды.

Отметим, Энис Барди является игроком испанского "Леванте". В нынешнем сезоне македонский полузащитник отыграл 26 матчей за клуб из Валенсии и отметился одним голом. "Леванте" по итогам Ла-Лиги занял 14 место.

Напомним, Украина на Чемпионате Европы сыграет в группе C. Первый матч подопечные Андрея Шевченко проведут с Нидерландами 13 июня. Далее игра с Северной Македонией - 17 июня, и с Австрией - 21 июня.

Сейчас сборная Украины проводит подготовку к Евро-2020. В первом товарищеском матче украинцы лишь в компенсированное время смогли спасти ничью против Бахрейна - 1:1. Перед ЧЕ Украина проведет еще два товарищеских поединка - против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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