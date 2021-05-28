Один из лидеров соперника Украины на Евро-2020 заболел коронавирусом
Один из лидеров сборной Северной Македонии Энис Барди сдал положительный тест на коронавирус накануне Чемпионата Европы-2020. Северная Македония является соперником Украины на Евро.
О том, что игрок заразился COVID-19, сообщает пресс-служба Федерации футбола Северной Македонии.
Перед получением положительного теста игрок находился в расположении национальной сборной. Сейчас он изолирован на базе национальной команды.
По информации македонской Федерации футбола, игрок чувствует себя хорошо, а болезнь протекает бессимптомно.
"Мы как медицинская бригада постоянно следим за его здоровьем. Некоторое время назад он контактировал с некоторыми игроками "Леванте", у которых также был положительный тест на COVID-19", - сообщили медики сборной.
В Северной Македонии заявили, что Барди соблюдал протокол по коронавирусу и надеются, что удастся избежать дальнейшего распространения вируса внутри команды.
Отметим, Энис Барди является игроком испанского "Леванте". В нынешнем сезоне македонский полузащитник отыграл 26 матчей за клуб из Валенсии и отметился одним голом. "Леванте" по итогам Ла-Лиги занял 14 место.
Напомним, Украина на Чемпионате Европы сыграет в группе C. Первый матч подопечные Андрея Шевченко проведут с Нидерландами 13 июня. Далее игра с Северной Македонией - 17 июня, и с Австрией - 21 июня.
Сейчас сборная Украины проводит подготовку к Евро-2020. В первом товарищеском матче украинцы лишь в компенсированное время смогли спасти ничью против Бахрейна - 1:1. Перед ЧЕ Украина проведет еще два товарищеских поединка - против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).