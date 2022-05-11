У Сєвєродонецьку обстрілами пошкоджено 70% будинків, - мерія

У Сєвєродонецьку 70% будинків пошкоджено. Ще 30% будинків не відповідають нормальним умовам життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка.

"В останні дні кількість обстрілів значно збільшилася. У нас страждають і нові квартали", - сказав він.

За словами Стрюка, останніми днями кількість обстрілів відчутно збільшилася. Окупанти не залишають намірів просунутися на Сєвєродонецькому напрямку.

"70% будинків пошкоджено, десь до 30% будинків уже не придатні для проживання", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області майже 40 населених пунктів залишаються без світла через російські обстріли та атаки.

Також російські окупанти обстріляли Попаснянський водоканал. В результаті мільйон людей, зокрема й мешканці окупованої частини Донбасу залишилися без водопостачання.

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