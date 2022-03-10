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Один з найбільших виробників техніки Caterpillar призупиняє діяльність в РФ

Автор: Тетяна Самарук

Все частіше відомі компанії підтримують Україну та закривають свої діяльності у Росії. Все через війну, яку держава-агресорка веде в Україні. Також один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки Caterpillar припиняє діяльність у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Caterpillar.

У компанії заявили, що засмучені трагічними подіями, які продовжують відбуватися в Україні. Також вони сподіваються на мирне "вирішення" війни.

"Діяльність у Росії стає дедалі складнішою, зокрема через перебої в ланцюжку поставок і санкції. Тому ми призупиняємо діяльність на наших російських виробничих потужностях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Caterpillar Foundation пожертвує понад 1 мільйон доларів на підтримку як поточних, так і довгострокових гуманітарних потреб України.

Раніше ми повідомляли, що Hilton не закриє готелі в РФ, але прибуток від них передасть Україні.

Також ми писали, що Amazon припиняє відправлення товарів до Росії.

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