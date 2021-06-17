Один з найбільших банків України змінив назву

Як наголошується в повідомленні, "Райффайзен Банк" продовжує виконувати всі зобов'язання як правонаступник "Райффайзен Банку Аваль" перед клієнтами і контрагентами.

"У зв'язку з перейменуванням банку не потрібно звертатися у відділення, перевипускати карти або переоформляти раніше подані документи. Банк працює у звичайному режимі",- додали в прес-службі.

Банк "Аваль" заснований в 1992 році. У серпні 2005 року австрійська група Raiffeisen Int купила 93% Банку "Аваль" за 1 млрд доларів. При покупці було вирішено зберегти бренд "Аваль". Зараз найбільшими акціонерами банку є Raiffeisen Bank International (68,27% акцій) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 30%.