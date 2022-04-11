Один з найбільших банків Франції йде з Росії

Один з найбільших французьких банків Societe Generale прийняв рішення піти з російського ринку. А також продати свою частку в "Росбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банка .

Повідомляється, що Societe Generale припиняє банківську і страхову діяльність в Росії, також вже підписано угоду про продаж своєї частки в "Росбанку" та його страхових дочірніх компаній.

"Завдяки цій угоді, укладеній після декількох тижнів інтенсивної роботи, Група ефективно і впорядковано піде з Росії, забезпечивши при цьому спадкоємність для своїх співробітників і клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що завершення всіх операцій має відбутися в найближчі тижні.