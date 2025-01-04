Один из кандидатов в президенты Польши принял участие в протесте фермеров

Один из кандидатов в президенты Польши Кароль Навроцкий принял участие в протесте фермеров. В правительстве резко отреагировали на этот поступок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска и заявление кандидата в президенты и главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого.

Туск остро отреагировал на участие кандидата в президенты и главы Института национальной памяти Навроцкого, в акции протеста польских фермеров. По мнению премьера, этим поступком Навроцкий продемонстрировал антиевропейскую позицию.

"Когда мы открывали польское председательство вместе с президентом Тшасковским и маршалом Головней, К. Навроцкий с группой активистов вышел на демонстрацию под лозунгом "Полексит". Вопрос простой и смертельно серьезный: хотите ли вы президента, который строит безопасную и сильную Европу, или того, кто вместе с (российским диктатором Владимиром, ред.) Путиным и его союзниками разрушит ее?" - заявил Туск.

В ответ Навроцкий заявил, что поддерживает Польшу в объединенной Европе, но якобы выступает за защиту интересов страны.

Он отметил, что не поддерживает идеи, которые, по его мнению, являются вредными для Польши, в частности миграционный пакт, соглашение МЕРКОСУР и Зеленый курс.

"Я за Польшу в объединенной Европе. За сильную Польшу, которая может остановить вредные для нас идеи ваших политических друзей. Относительно Путина - я его не знаю, но по фотографиям понял, что он ваш друг. Поэтому, пожалуйста, передайте ему, что я также не боюсь его открыток", - заявил Навроцкий.

Навроцкий также отметил, что его участие в протесте было направлено на поддержку польских фермеров, которых, по его словам, ранее "успокаивали подчиненные правительству службы под Сеймом".