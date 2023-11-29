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Дефицит в энергосистеме: Украина получает аварийную помощь от Польши и Румынии

Среда 29 ноября 2023 19:12
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Дефицит в энергосистеме: Украина получает аварийную помощь от Польши и Румынии Фото: Украина получает аварийную помощь от Польши и Румынии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина сегодня, 29 ноября, была вынуждена начать импорт электроэнергии из Польши и Румынии из-за дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

Он напомнил, что дефицит в энергосистеме наблюдался из-за резкого роста потребления. Это произошло после того, как несколько сотен населенных пунктов снова получили электроснабжение.

Кудрицкий рассказал, что такие случаи роста потребления после отключений наблюдались достаточно часто и в прошлом году.

"Поэтому сегодня мы были вынуждены привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии для того, чтобы сбалансировать систему. И сейчас продолжаем ее привлекать от двух соседних стран", - отметил он.

По словам главы правления "Укрэнерго", призыв к экономному электроснабжению остается в силе.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 29 ноября, утром стало известно о росте потребления электроэнергии.

К украинцам обратились с призывом уменьшить потребление. Это произошло на фоне сложных погодных условий.

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