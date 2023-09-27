СМИ выяснили, как один из крупнейших в мире производителей станков помогает российскому ВПК

Отмечается, что один из крупнейших в мире производителей станков, немецко-японская компания DMG MORI, которая объявила после начала войны об уходе из России, продолжает помогать российскому военно-промышленному комплексу.

Издание пишет, что сохранить бизнес в России вопреки санкциям компании помогли номиналы, а также российский менеджер, чья семья публично осуждала войну.

Когда компания начала работать в России

Компания открыла станкостроительный завод в Ульяновске в 2015 году, причем на торжественной церемонии присутствовали секретарь Совбеза Николай Патрушев и немецкий посол Рюдигер фон Фрич.

Это произошло несмотря на то, что на тот момент санкции ЕС запретили поставлять оборудование и технологии для военно-промышленного комплекса России.

России этот завод был важен, поскольку отечественные компании не производят современные станки в нужных количествах. СМИ 2022 года назвали ульяновский завод немецкого концерна ведущим российским станкостроительным предприятием.

Компания заявляла о выходе из РФ в 2022 году

Практически сразу после начала полномасштабной войны, 14 марта 2022 года, компания объявила об уходе из России и остановке работы станкостроительного завода в Ульяновске.

Однако СМИ установили, что почти ничего не изменилось с того момента. В реестре юридических лиц, оба российских юрлица DMG MORI - ООО "ДМГ МОРИ РУС" и ООО "Ульяновский станкостроительный завод" - продолжают деятельность в России, не сменив собственников. У обеих компаний по-прежнему есть выручка, хоть она и снизилась в 2022 году на 50%.

Что известно о руководителе компаний

Руководителем обеих компаний является сотрудник немецкой DMG MORI Андрей Соколов. Семья Соколова живет в Берлине и ее члены, предварительно получив израильское гражданство, сменили фамилию на Голдман.

Жена Андрея Соколова, Наталья в интервью немецкой прессе заявляла о том, что "они с мужем придерживаются оппозиционных взглядов и выступают против войны".

Как именно компания помогает российскому ВПК

Издание выяснило, что DMG MORI сейчас продает свои станки не напрямую, а через связанные с ней компании. Речь идет об ООО "Сервис Про" и ООО "Сервис Плюс" - сертифицированных партнерах DMG MORI.

В июне 2022 года, "Сервис Про" заключила договор на поставку оборудования и пусконаладочные работы с компанией АО "Финвал Энерго" на 962 млн рублей. Клиенты АО "Финвал Энерго" - военно-промышленные заводы, входящие в "Ростех".

"Сервис Про" в 2022 году занималась обслуживанием и ремонтом станков, которые уже были установлены на военных заводах. Это были предприятия госкорпораций "Ростех", "Тактическое ракетное вооружение", "Алмаз-Антей".

DMG MORI

Немецкий станкостроительный холдинг, специализирующийся на разработке и продаже станков с ЧПУ, технологиями фрезерной, токарной, ультразвуковой и лазерной обработки.

Специализируется на рынок для аэрокосмической промышленности, автомобилестроения, добычи полезных ископаемых и металлургии, медицины, а также на сервис и техническую поддержку в течение всего срока эксплуатации станка, решения для автоматизации производства, а также обучение работе с ЧПУ.

Главный офис расположен в городах Бильфельд и Нагое, а офисы продаж расположены в 157 точках, в 79 странах.

Как на это реагируют в Украине

Неделю назад Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков SPINNER и DMG MORI в перечень международных спонсоров войны.

Как отмечается, станки этих компаний Россия продолжает удерживать и покупать, несмотря на введенные против нее санкции. Без них она не способна производить оружие и компоненты к нему.

Список международных спонсоров войны

НАПК сообщало, что главной целью включения компаний в этот список является репутационное давление. В список уже внесено около 30 международных компаний.

В частности, недавно в список попали американские корпорации PepsiCo и Mars. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, они продолжают работать на территории России и платят налоги.