Советник Байдена по вопросам нацбезопасности пошел на повышение, - Reuters

Главный спикер президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, идет на повышение. Он станет помощником президента и советником Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кирби, ранее занимавший должности спикера Пентагона и Госдепартамента, получит новый титул - советник Белого дома по вопросам национальной безопасности.

По словам анонимного чиновника агентства, его также повысят с должности заместителя помощника до статуса помощника президента. Он будет отвечать за координацию коммуникаций по вопросам национальной безопасности в различных ведомствах.

Кирби был одним из самых заметных лиц Белого дома президента Байдена, часто проводил совместные брифинги вместе с пресс-секретарем Карин Жан-Пьер по освещению вопросов национальной безопасности, особенно после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующей атаки Израиля на Сектор Газа.

Его выступления в комнате для брифингов будут продолжаться и в дальнейшем, сказал чиновник.

Адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби, был координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям с момента перехода из Пентагона в 2022 году.

В рамках новой структуры он наймет небольшой штат сотрудников, которые будут помогать ему синхронизировать сообщения администрации по вопросам национальной безопасности в дополнение к ежедневной работе с прессой.

Активность Джона Кирби

На днях Кирби назвал "просто ненужным" интервью скандального американского медийщика Такера Карлсона с российским диктатором Владимиром Путиным.

После отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, Кирби заявил, что Белый дом будет работать с любым, кто возглавляет украинскую армию.

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