Один из ключевых на юге России. Коваленко рассказал, что известно об атакованном ночью НПЗ

Ночью был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Он является одним из ключевых на юге Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Мощность НПЗ составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Он специализируется на производстве:
"Его значение для армии России заключается в обеспечении топливом военной техники, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины", - пишет Коваленко.
В том же числе была выведена из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Она же является крупнейшей в Каспийском трубопроводном консорциуме, который обеспечивает основной экспорт нефти из Казахстана.
Во время полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Целью атак является истощение логистики и военной экономики врага.
Сегодня же стало известно, что крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" "Кропоткинская" была выведена из строя после поражения беспилотниками.
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