Один з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" вийшов з російської в'язниці

Один з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Ферат Сайфуллаєв вийшов з російської тюрми після п'яти років ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" Facebook.

В аеропорту Сімферополя його зустріли адвокати, активісти та двоюрідні брат і сестра.

Нагадаємо, 25 березня в Росії і аннексированном Криму продовжили термін утримання під вартою 18 фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Раніше підконтрольний Росії "Верховний суд" Криму продовжив арешт шістьом фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Так, термін тримання під вартою продовжили Тофіку Абдулгазієву, Осману Арифмеметову, Білялу Аділову, Фарходу Базарову, Джемілю Гафарову і Рустему Сейтхалілову.

Український омбудсмен Людмила Денісова заявляла про порушення прав українського політв'язня Сервера Мустафаєва. Йому не надають медичну допомогу, обмежують отримання посилок, не надають продукти харчування під час переміщення із СІЗО до суду, а також позбавляють можливості приймати душ і здійснювати прогулянки на свіжому повітрі.

Також повідомлялося, що в Росії систематично порушуються права незаконно засуджених кримських татар Тимура Ібрагімова і Сервера Зекіряєва.