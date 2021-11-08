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Один боєць загинув, ще двоє поранені: бойовики на Донбасі 14 разів зривали "тишу"

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Україна, Понеділок 08 листопада 2021 08:09
Один боєць загинув, ще двоє поранені: бойовики на Донбасі 14 разів зривали "тишу" Фото: на Донбасі загинув боєць, ще двоє поранені ( flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

За минулу добу, 7 листопада, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню і 4 рази застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями. В результаті обстрілів один український боєць загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У районі Павлополя бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. А в бік Грунтово противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Також за допомогою безпілотного літального апарату зробив скидання пострілів ВОГ-17", - уточнили в штабі ООС.

Також поблизу Водяного на Приазов'ї окупанти задіяли безпілотник і скинули постріл ВОГ-17.

Позиції наших воїнів біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів 120-го калібру.

У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів. У районі Новолуганського ворог двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

Також недалеко від населених пунктів Нижньотепле і Піски противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

В результаті обстрілів окупантів один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще двоє отримали поранення.

Поранені воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - зазначають в ООС.

Також відомо, що наші бійці відповідали на обстріли противника.

Нагадаємо, що на Донбасі загинув військовий. Він із Львівської області, служив у 24-й механізованій бригаді.

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