Бойовики обстріляли сили ООС на Донбасі: один військовий загинув, є поранені
Проросійські бойовики з початку 7 листопада вісім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Підрозділи Збройних сил України в результаті ворожих обстрілів зазнали втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування операції Об'єднаних сил.
За інформацією штабу, сьогодні окупаційні сили обстрілювали позиції українських військових біля:
- Павлополя - зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
- Гнутового - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотника здійснили скидання пострілів ВОГ-17;
- Водяного на Приазов'ї - з безпілотника скинули постріл ВОГ-17;
- Новозванівки - з мінометів 120-го калібру;
- Причепилівки - з мінометів 120-го калібру;
- Луганського - з підствольних гранатометів;
- Пісків - зі станкових протитанкових гранатометів.
"Внаслідок ворожих дій один військовий дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний", - розповіли в командуванні ООС.
Крім того, в Луганській області бойовики запускали російський безпілотник "Орлан-10" через лінію розмежування. На ворожі дії противника українські війська відкривали вогонь у відповідь.