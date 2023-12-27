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Одессу и область атаковали "шахеды", есть жертва и пострадавшие: фото, видео

Фото: в Одесской области упал сбитый "шахед" (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Боевая работа по уничтожению "шахедов" длилась 7 часов. Беспилотники летели в две волны с интервалом в 15 минут. Силы обороны уничтожили 17 дронов в зоне своей ответственности. В частности, в Одесской области - 12, в Николаевской - 3, Винницкой - 2.

В Одесской области было попадание в склады научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация о пострадавших уточняется.

Как отмечают военные, россияне сосредоточились на Одессе, там сбиты все вражеские цели. Обломки "шахедов" упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы, там вспыхнул пожар, который уже потушили.

Кроме того, оккупанты ударили по Херсону, поврежден торговый центр и многоквартирные дома.

Пострадавшие

Силы обороны юга заявили, что в результате атаки на Одессу и область погиб человек, трое пострадали, в частности, 17-летний подросток.

Глава Одесской ОВА уточнил, что погиб 35-летний мужчина. По его словам, пострадали два человека: 37-летняя женщина и 17-летний юноша. Пострадавшие получили многочисленные раны, их в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщает, что в результате атаки четыре человека получили ранения. Среди них есть 6-летний ребенок.

 

Что еще известно о ночной атаке

Воздушные силы ВСУ еще с вечера 26 декабря сообщали о пусках "шахедов". Известно, что россияне атаковали Херсон, а также запустили дроны-камикадзе в направлении Староконстантинова и Одессы.

Позже Воздушные силы уточнили, что россияне выпустили этой ночью 46 дронов-камикадзе. Украинская ПВО сбила 32 из них. ПВО работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

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