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По всій Україні оголошено штормове попередження

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Україна, Вівторок 16 серпня 2022 10:22
По всій Україні оголошено штормове попередження Фото: сьогодні по всій Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Синоптики оголосили на сьогодні, 16 серпня штормове попередження. По всій Україні очікуються грози, а в деяких регіонах зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, 16 серпня в Україні грози, на Прикарпатті та у більшості центральних областей значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

По всій Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні на 16 серпня

Зазначимо, як раніше інформували в Укргідрометцентрі, сьогодні грозові дощі накриють усіх області. У деяких регіонах можливий град та шквали.

На решті території буде помірний північно-східний вітер, з поривами до 12 м/с. При цьому температура повітря впаде лише на декілька градусів. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться в середньому в межах +19 +21, а вдень +26 +26.

Додамо, раніше мешканців столиці та Київської області попередили про грози на сьогодні.

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