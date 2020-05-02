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В Одесу після ремонту повернувся буксир "Яни Капу"

Новини » Суспільство     02.05.2020 - 22:11
В Одесу після ремонту повернувся буксир "Яни Капу"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Буксир прибув в Одесу своїм ходом

Український рейдовий буксир "Яни Капу" після повернення з російського полону і тривалого ремонту на військово-морській базі міста Очаків повернувся в Одесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що екіпаж буксира провів серйозну роботу по його відновленню, щоб перебазувати на військово-морську базу "Південь" для продовження ремонтних робіт.

Буксир прибув в Одесу своїм ходом і пришвартувався самостійно. Керував переходом рейдового катера його перший командир Юрій Будзило.

За його словами, роботи було багато - відновили ті пошкоджені місця, де були тарани, коли їх намагалися зупинити кораблі ФСБ Російської Федерації.

Російський корабель "Дон" двічі таранив український рейдовий буксир "Яни Капу", в результаті чого були пошкоджені головний двигун, обшивка і леєрна огорожа, втрачений рятувальний пліт.

"Було відремонтовано управління головними двигунами, мідь вирізали, ми її замінили. Потім збирали разом частково розібрані двигуни - робили все для того, щоб буксир вийшов у море і виконував поставлені завдання", - розповів Будзило.

Нагадаємо, 9 квітня в Миколаєві спустили на воду після ремонту звільнений з російського полону малий броньований артилерійський катер "Нікополь". Також був спущений на воду МБАК "Вишгород", на ньому завершили ремонтні роботи.

Крім того, буксир "Яни Капу" був захоплений Росією в районі Керченської протоки під час походу з Одеси в Маріуполь у листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні буксир разом з іншим броньованим катером "Бердянськ" і артилерійським катером "Нікополь".

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