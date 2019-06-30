В Одесу прибувають військові літаки НАТО

В Одесу прибувають військово-транспортні літаки НАТО з особовим складом, технікою та обладнанням для участі у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze, які почнуться завтра, 1 липня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, в Одесу вже прибули американський військово-транспортний літак C-130J Hercules та британський A400 Atlas зі спорядженням та першими учасниками міжнародних навчань Sea Breeze 2019.

Зазначається, що на борту британського A400 Atlas прибув загін морського спецназу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до порту Одеси прямує есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів USS Carney для участі в міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 2019. Есмінець може виконувати різні завдання завдяки сильному та збалансованому озброєнню.

Разом з тим повідомлялося, що до Одеси вперше прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma (T-EPF-8), яке також має взяти участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019. Це стане другим випадком в історії заходу корабля цього типу до акваторії Чорного моря.

Крім того, безпілотник США провів розвідку над Чорним морем. Стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk ВПС США досяг чорноморського узбережжя Росії, пролетівши через повітряний простір Греції і України. Також безпілотник провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі.