Під Одесою затримали автобуси з озброєними людьми

Поліції раніше повідомили, що з Києва до Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми

Полиция Одессы на въезде в город задержала автобусы с вооруженными людьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook областной полиции.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми. Для проверки данной информации на въезд в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования.

"Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одессе на акции против строительства кинологической площадки задерживали активистов местного "Автомайдана".

Ранее также сообщалось, что в Донецкой области задержали банду за разбойные нападения на "валютчиков". Участники банды следили за ними, устанавливали места обмена валют, клиентскую базу, после чего выманивали их в безлюдные места под предлогом обмена крупной суммы средств и нападали на валютчиков.