У Донецькій області затримали банду за розбійні напади на "валютників"

Фото: вилучені кошти (don.gp.gov.ua)

Зловмисників схопили під час спроби заволодіти 2 млн гривнями

Чотирьом жителям Слов’янська та Краматорська повідомлено про підозру у розбійних нападах на "валютників". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області у Facebook.

Як зазначається, зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбійний напад з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Установлено, що учасники озброєної банди, діючи за заздалегідь розробленою схемою, обирали потерпілих серед мешканців області, тривалий час ретельно слідкували за ними, висліджували графік пересувань, встановлювали місця обміну валют, клієнтську базу та насамперед - розмір прибутків. У подальшому чоловіків виманювали у безлюдні місця начебто під приводом обміну великої суми коштів, де і здійснювали напади. З метою подолання опору потерпілим демонструвалась вогнепальна зброя, бейсбольні битки, ножі.

Зокрема, 23 лютого двоє з підозрюваних під приводом обміну 2 млн гривень на долари виманили у безлюдне місце мешканця м. Краматорська та, погрожуючи вбивством, вирвали з його рук сумку з грошима, однак у цей же час були викриті "на гарячому" працівниками прокуратури спільно з поліцейськими. Ще двох нападників затримано під час спроби втечі з місця скоєння злочину.

Фото: затримання зловмисників (don.gp.gov.ua)

У ході санкціонованих обшуків у зловмисників вилучено засоби мобільного зв’язку, автотранспорт, зброю, маски, пластикові стяжки та рукавиці.

На даний час прокуратурою підготовлено клопотання до суду про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Перевіряється причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів.

РБК-Україна писало, що у Києві затримано зловмисників, які спеціалізувалися на викраденні транспортних засобів на території столиці та області з метою їх подальшої реалізації.

Раніше у Сумській області поліція затримала групу осіб, які вимагали кошти у місцевого підприємця.