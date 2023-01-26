Под Одессой в многоквартирном доме взорвался баллон с газом: есть жертва (фото)

Так, о взрыве газового баллона на одной из улиц в г. Кодыма поступило в Службу спасения вчера, 25 января, в 15:48.

"Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что горит домашнее имущество на 1-м этаже многоквартирного 2-этажного жилого дома. В квартирах выбило окна", - рассказали в службе.

Специалисты ГСЧС спасли двух человек, еще двоих эвакуировали в безопасное место (из них один ребенок).

"В 16:31 пожар ликвидировали на площади 50 м2. На месте пожара обнаружен погибший мужчина", - добавили огнеборцы.