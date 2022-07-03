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Під Одесою до берега прибило міну: що відомо

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Одеса, Неділя 03 липня 2022 17:06
Під Одесою до берега прибило міну: що відомо Під Одесою до берега прибило міну (фото: ukrinform.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У місті Южне Одеської області знайшли міну. Її прибило до берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

"В місті Южне успішно ліквідували чергову міну, яку прибило до узбережжя", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Южненської міської ради, поранених немає.

Як повідомлялося, це не перша міна, яку виносить до побережжя Одеської області.

До цього в Одеській затоці виявили морську міну, що спливла. Контрольованим підривом її знешкодили.

Нагадаємо, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.

При цьому в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області розвіяли фейк про те, що пляжі в регіоні нібито розмінували.

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