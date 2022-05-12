В Одеській ОВА назвали ключову мету атаки Росії на область

Як відзначив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, голова Євроради Шарль Мішель та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі порушували питання щодо розблокування Одеського порту з подальшим експортом зерна до країн Північної Африки, Близького Сходу.

"Блокада морських портів, зокрема Одеського порту – це ключове завдання. Сьогодні Росія створює умови для всесвітньої продовольчої кризи. Глава Євроради Шарль Мішель під час зустрічі з нашим прем'єр-міністром в Одесі говорили саме про це – як розблокувати Одеський порт, щоби наше зерно прямувало на експорт в країни Північної Африки, Близького Сходу", - заявив Братчук.

Чому Одеський порт такий важливий: