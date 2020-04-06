В Одеській області зафіксували три нових випадки коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області лабораторно підтверджено 30 випадків COVID-19

Ще три випадки захворювання коронавірусом COVID-19 в Одеській області підтвердила регіональна лабораторія Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що вірус виявили у трьох одеситів: жінки 1985 р. н. і чоловіків 1941 р. і 1959 р. н.

Зараз вони отримують медичну допомогу і надають дані про коло контактних осіб

Всього в Одеській області лабораторно підтверджено 30 випадків COVID-19.

Нагадаємо, у Рівненській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом. Вірус виявили у чоловіка з Рівного.

Крім того, в Лисичанську померла 8-річна дівчинка від гнійної пневмонії. Протягом тижня у дитини була висока температура і кашель, проте родичі не зверталися за медичною допомогою.

Додамо, що в перший день посиленого карантину в Україні поліція склала 192 адміністративних протоколи за порушення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом.