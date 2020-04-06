ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесской области зафиксировали три новых случая коронавируса

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 21:48
В Одесской области зафиксировали три новых случая коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области лабораторно подтверждено 30 случаев COVID-19

Еще три случая заболевания коронавирусом COVID-19 в Одесской области подтвердила региональная лаборатория Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что вирус обнаружили у трех одесситов: женщины 1985 г. р. и мужчин 1941 г. р. и 1959 г. р.

Сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц.

Всего в Одесской области лабораторно подтверждено 30 случаев COVID-19.

Напомним, в Ровенской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у мужчины из Ровно.

Кроме того, в Лисичанске умерла 8-летняя девочка от гнойной пневмонии. На протяжении недели у ребенка была высокая температура и кашель, однако родственники не обращались за медицинской помощью.

Добавим, что в первый день усиленного карантина в Украине полиция составила 192 административных протокола за нарушение карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусом.

В Ровенской области зафиксировали еще один случай коронавируса Коронавирус вызвал самый серьезный кризис в истории ЕС, - Меркель
Новости Украины ОдессаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь