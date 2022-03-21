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В Одеській області затримали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУ

Затримали чоловіків, які передавали окупантам внформацію(facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Тетяна Самарук

В Одеській області двоє громадян України збирали дані про бойові позиції та блокпости українських захисників. Зокрема, цю інформацію вони планували передати окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію

21 березня місцеві мешканці намагалися оминути позиції оборони й потрапити на закриту територію.

Українські захисники зупинили чоловіків на блокпості, щоб перевірити документи й мобільні телефони. З'ясувалося, що один із них домовився з росіянами про те, що за грошову винагороду надасть дані про місцезнаходження бойових позицій та блокпостів Нацгвардії та ЗСУ.

Зазначається, що обох зрадників вже передали місцевим поліцейським.

Цього ж дня в Одеській області затримали інших двох чоловіків, які намагалися перетнути блокпост.

Вони мали при собі декілька паспортів Росії й України й приблизно 25 тисяч доларів готівки. А також - блокноти й карти з помітками, де перебували. Куди й чому їдуть - чоловіки пояснити не змогли.

В Одеській області затримали чоловіків, які планували передати росіянам дані про ЗСУ (facebook.com/NGUmainpage)

Раніше ми повідомляли, що СБУ за добу затримала білоруського шпигуна та кількох проросійських колаборантів.

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