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У Одеській області виявили новий випадок COVID-19

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 22:48
У Одеській області виявили новий випадок COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це вже 5 підтверджений випадок коронавірусу в області

У Одеській області сьогодні, 26 березня, підтвердили новий випадок зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максим Куций на сторінці в Facebook.

За словами очільника ОДА, сьогодні коронавірус виявили у чоловіка, 1983 року народження, який нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів Америки. Одесит звернувся до лікарів після виявлення симптомів схожих на коронавірус.

"Пацієнт самоізолювався та не контактував навіть із дружиною та дітьми. Стан чоловіка - задовільний", - повідомив він.

Куций зазначив, що це вже п'ятий підтверджений випадок зараження коронавірусом в Одеській області.

У Одеській області виявили новий випадок COVID-19

Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні лабораторно підтверджено майже 200 випадків коронавірусу. За останню добу МОЗ виявив 40 нових хворих на коронавірус українців.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у Житомирській області виявили 2 нові випадки коронавірусу. COVID-19 діагностували у жителів Бердичева та Малина. Обидва заражених контактували з хворою коронавірусом особою.

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