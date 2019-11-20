В Одеській області виявили незаконний видобуток корисних копалин на 50 млн гривень

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала незаконний видобуток корисних копалин в промислових масштабах в Одеській області, яка завдала збитків державі на майже 50 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що з 2016 року приватна комерційна структура займалася незаконним видобутком піску в Белаевском районі.

"Через два роки фірма узаконила вибірку корисних копалин. Оскільки в той час поклади в легальному родовищі вичерпалися, то зловмисники самовільно захопили сусідній кар'єр. Пісок відвантажували дорожньо-ремонтним підприємствам регіону. За висновком експертів, попередня сума завданої державі шкоди від незаконної розробки надр становить понад 50 млн гривень", - розповіли в СБУ.

На даний момент проводиться перевірка вилученої документації фірми, а також проводяться обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи. На техніку, використану при видобутку, накладено арешт. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на Донбасі СБУ виявила незаконний видобуток вугілля. Організували видобуток вугілля на шахті "Гірник" шість чоловік. За півроку зловмисники здобули 2,5 тисячі тонн вугілля, завдавши збитків на 8 млн гривень.

Також повідомлялося, що в Харківській області виявили схему розкрадання лісових ресурсів на майже 100 млн гривень. Зловмисники незаконно вирубали понад 18 тис. дерев.