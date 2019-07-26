В Одеській області реорганізували патрульну поліцію

В Одеської області реорганізували патрульну поліцію після повідомлень про масові зловживання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Зазначається, весь особовий склад УПП в Одеській області виведено поза штат, а керівників відрядили на службу до відділу патрульної поліції в АР Крим та у місто Севастополь.

"Наказом щодо проведення реорганізації стройових підрозділів управління патрульної поліції в Одеській області здійснено командирування командирів батальйонів й рот з метою надання їм кваліфікаційної оцінки з подальшою атестацією кожного", - заявили у Нацполіции.

Керівник патрульної поліції Олександр Фацевич зазначив, що до одеського підрозділу відправлено кращих командирів з інших управлінь. Вони нестимуть службу на території Одеси та області упродовж двох місяців.

Також особовому складу УПП в Одеській області представили нового заступника начальника управління. На цю посаду призначено Дмитра Кисличенка.

Фото: нарада департаменту Нацполіції Одеської області (npu.gov.ua)

Нагадаємо, затриманому на корупції екс-очільнику Нацполіції Одеської області Дмитру Головіну повідомлено про підозру.

Як писало РБК-Україна раніше, правоохоронці затримали колишнього начальника поліції Одеської області Головіна. Також місцеве видання "Думська" писало про затримання його екс-заступника Гейка.